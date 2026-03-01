Chega pede novo adiamento para entrega de listas para órgãos externos ao parlamento

Este pedido de adiamento consta de uma mensagem enviada pelo presidente da Assembleia da República aos grupos parlamentares e deputados únicos, à qual a Lusa teve acesso, com José Pedro Aguiar-Branco a solicitar aos partidos para que se pronunciem.

O presidente da Assembleia da República pede ainda que os grupos parlamentares deem a sua anuência para que "a calendarização de todo o processo, incluindo a apresentação de candidaturas, audições nas Comissões e datas para eleições, seja apreciada na próxima reunião da Conferência de Líderes", marcada para quarta-feira.

Na agenda desta reunião da conferência de líderes parlamentares estava prevista a marcação da data das eleições, cujo prazo para entrega de candidaturas terminava esta segunda-feira, até às 21:00.

José Pedro Aguiar-Branco solicita que os partidos comuniquem a sua posição até às 18:00 de segunda-feira, "considerando-se a ausência de resposta como concordância com o proposto".

Desde o início da presente legislatura, o parlamento já marcou por várias vezes estas eleições -- que incluem a escolha do Provedor de Justiça, três juízes do Tribunal Constitucional e cinco membros do Conselho de Estado - mas foram sucessivamente adiadas por ausência de um acordo global entre as três maiores forças políticas: PSD, Chega e PS.