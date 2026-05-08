Política
Chega promete "reconfirmar" no Parlamento retirada da nacionalidade como pena acessória
Reagindo à decisão do Tribunal Constitucional, André Ventura vincou que este "se está a substituir à maioria da população e ao legislador".
O presidente do Chega anunciou esta sexta-feira que o partido vai "reconfirmar" no Parlamento a retirada da nacionalidade como pena acessória. As declarações chegam depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado pela segunda vez este decreto.
“Quando o legislador diz que temos de ter uma nacionalidade mais controlada, que não podemos ter pessoas que cometem crimes, nomeadamente graves (…), isso mostra bem como o tribunal está ao arrepio a fazer caminho próprio”, declarou.
“Nós já percebemos que este Tribunal Constitucional não vai aceitar nunca que quem cometa crimes perca a nacionalidade portuguesa. Portanto é indiferente que haja mais violadores, é indiferente que haja mais homicidas, mais terroristas”, disse ainda o líder do Chega.
André Ventura propõe “reconfirmar esta lei com a maioria que há hoje no Parlamento”, dizendo que “independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto”.
“Quando o legislador diz que temos de ter uma nacionalidade mais controlada, que não podemos ter pessoas que cometem crimes, nomeadamente graves (…), isso mostra bem como o tribunal está ao arrepio a fazer caminho próprio”, declarou.
“Nós já percebemos que este Tribunal Constitucional não vai aceitar nunca que quem cometa crimes perca a nacionalidade portuguesa. Portanto é indiferente que haja mais violadores, é indiferente que haja mais homicidas, mais terroristas”, disse ainda o líder do Chega.
André Ventura propõe “reconfirmar esta lei com a maioria que há hoje no Parlamento”, dizendo que “independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto”.
“Nós vamos insistir nisto. Ainda hoje procurarei falar com o líder do PSD para dizer que da nossa parte nós reconfirmaremos esta lei”, assegurou aos jornalistas.
“Se outros entenderem que não deve ser assim, então eu desafio o Parlamento e as instituições a fazermos um referendo sobre isto”.
“Se outros entenderem que não deve ser assim, então eu desafio o Parlamento e as instituições a fazermos um referendo sobre isto”.
O Tribunal Constitucional voltou a declarar inconstitucional, por unanimidade, a criação da pena acessória de perda da nacionalidade no Código Penal, considerando que viola os princípios da igualdade e proporcionalidade.