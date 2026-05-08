Chega promete "reconfirmar" no Parlamento retirada da nacionalidade como pena acessória





“Quando o legislador diz que temos de ter uma nacionalidade mais controlada, que não podemos ter pessoas que cometem crimes, nomeadamente graves (…), isso mostra bem como o tribunal está ao arrepio a fazer caminho próprio”, declarou.



“Nós já percebemos que este Tribunal Constitucional não vai aceitar nunca que quem cometa crimes perca a nacionalidade portuguesa. Portanto é indiferente que haja mais violadores, é indiferente que haja mais homicidas, mais terroristas”, disse ainda o líder do Chega.



André Ventura propõe “reconfirmar esta lei com a maioria que há hoje no Parlamento”, dizendo que “independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto”.



O presidente do Chega anunciou esta sexta-feira que o partido vai "reconfirmar" no Parlamento a retirada da nacionalidade como pena acessória. As declarações chegam depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado pela segunda vez este decreto.“Quando o legislador diz que temos de ter uma nacionalidade mais controlada, que não podemos ter pessoas que cometem crimes, nomeadamente graves (…),”, declarou.“Nós já percebemos que este Tribunal Constitucional não vai aceitar nunca que quem cometa crimes perca a nacionalidade portuguesa. Portanto é indiferente que haja mais violadores, é indiferente que haja mais homicidas, mais terroristas”, disse ainda o líder do Chega.André Ventura propõe, dizendo que “independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto”.

“Nós vamos insistir nisto. Ainda hoje procurarei falar com o líder do PSD para dizer que da nossa parte nós reconfirmaremos esta lei”, assegurou aos jornalistas.



“Se outros entenderem que não deve ser assim, então eu desafio o Parlamento e as instituições a fazermos um referendo sobre isto”.





O Tribunal Constitucional voltou a declarar inconstitucional, por unanimidade, a criação da pena acessória de perda da nacionalidade no Código Penal, considerando que viola os princípios da igualdade e proporcionalidade.