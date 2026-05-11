Chega quer Parlamento a reconfirmar decreto de perda da nacionalidade

O Tribunal Constitucional declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da medida, mas o presidente do Chega defendeu que a maioria de dois-terços deve avançar com a pena acessória.



Num encontro com autarcas do partido, Ventura insistiu ainda na criação de uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios do lítio, apesar de o PSD já ter afastado a sua viabilização.



O líder do Chega revelou que terá uma reunião com o primeiro-ministro e disse que vai insistir no tema da nacionalidade.