Política
Chega quer Parlamento a reconfirmar decreto de perda da nacionalidade
André Ventura insistiu que o parlamento deve reconfirmar o decreto que prevê a perda da nacionalidade para quem cometa crimes graves.
Num encontro com autarcas do partido, Ventura insistiu ainda na criação de uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios do lítio, apesar de o PSD já ter afastado a sua viabilização.
O líder do Chega revelou que terá uma reunião com o primeiro-ministro e disse que vai insistir no tema da nacionalidade.