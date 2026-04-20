Chega vai enviar questões ao Governo sobre "derrapagem inaceitável" das obras do Metro

O presidente do Chega anunciou esta segunda-feira que o partido vai enviar várias questões ao Governo sobre aquela que considerou uma “derrapagem inaceitável” nas obras de expansão e melhoria do Metropolitano de Lisboa.“O Metropolitano de Lisboa, como se sabe, está sob várias obras e a exploração de novos modelos de transporte., que é uma obra que deve consensualizar as forças políticas todas”, começou por dizer André Ventura aos jornalistas.“Porém, há questões que são particularmente relevantes nesta nova proposta e que merecem a análise da oposição”, explicou.Uma delas é “o aumento brutal do valor que a obra tinha e que agora tem", já que“Isto é umanuma obra pública”, levantando, na visão de André Ventura, “dúvidas legítimas sobre o uso do dinheiro e sobre a fuga do dinheiro para mãos nas quais não devia estar”.O líder do Chega referiu ainda dúvidas “sobre a certeza e o grau de precisão dos investimentos feitos nesta área”.“Por isso, não estando em causa a expansão e as obras que são necessárias,”, adiantou.“Se necessário, daremos origem a um inquérito no Parlamento sobre esta matéria, pois não é normal que os portugueses estejam sempre, sempre a lidar com obras que começam com um valor e acabam com o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo do valor”, acrescentou Ventura.