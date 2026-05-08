Chega promete "reconfirmar" no Parlamento retirada da nacionalidade como pena acessória

(em atualização)

O presidente do Chega anunciou esta sexta-feira que o partido vai "reconfirmar" no Parlamento a retirada da nacionalidade como pena acessória. As declarações chegam depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado pela segunda vez este decreto.“Quando o legislador diz que temos de ter uma nacionalidade mais controlada, que não podemos ter pessoas que cometem crimes, nomeadamente graves (…),”, declarou.“Nós já percebemos que este Tribunal Constitucional não vai aceitar nunca que quem cometa crimes perca a nacionalidade portuguesa. Portanto é indiferente que haja mais violadores, é indiferente que haja mais homicidas, mais terroristas”, disse ainda o líder do Chega.André Ventura propõe, dizendo que “independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto”.