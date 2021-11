Chumbo TC em Coimbra. Rui Rio lamenta posição do PS e do Parlamento

Rui Rio lamentou a posição do Parlamento e do PS na mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra. O líder do PSD diz que desta forma se vê que uma coisa é o que os socialistas dizem sobre a descentralização, outra é o que fazem em termos de acções concretas.