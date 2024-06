A Confederação Empresarial de Portugal aplaude as medidas anunciadas pelo Governo. O presidente da CIP, Armindo Monteiro, fala de um passo positivo para o país e considera que as novas regras mostram que o Governo percebeu que é importante adotar políticas que vão ao encontro das necessidades do mercado.Também o presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal encara com bons olhos as medidas anunciadas pelo Executivo.