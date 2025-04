CNE arquiva duas queixas do PS contra o Governo

A Comissão Nacional de Eleições decidiu arquivar duas queixas do PS contra publicidade institucional do Governo em período de eleições.

Nos dois casos esteve presente o primeiro-ministro, mas a CNE considerou que em nenhum dos casos denunciados esteve em causa qualquer violação dos deveres de neutralidade.



Uma das queixas era contra o Ministério da Agricultura e a sessão de apresentação do Plano de Intervenção para a Floresta em Vila Real. O outro caso dizia respeito à cerimónia de assinatura da empreitada do IP3 em Tondela.



O PS acusa o Governo de instrumentalizar a Comissão nacional de Eleições por ter indicado para a CNE, em representação do Estado, membros do PSD que segundo os socialistas têm votado sempre a favor das posições do Governo.