CNE não quer publicidade eleitoral encapotada paga pelos contribuintes

Foto: Direitos Reservados

De acordo com o porta-voz da CNE garante que a Comissão está simplesmente a fazer cumprir a lei e que não é justo as forças em governação aproveitarem os anúncios de obras em planos para proveito próprio, em época de eleições, utilizando dinheiro dos contribuintes.



Mas o Partido Socialista não pensa de igual forma e abre a porta a uma clarificação da legislação proíbitiva.



O líder da bancada parlamentar do PS, Carlos César, revela que o partido está a ponderar uma iniciativa que melhore o espírito da lei, isto depois das muitas críticas dos municípios.



Os autarcas acusam a Comissão Nacional de Eleições de desvirtuar a atual legislação.



Já o PCP, diz compreender que as limitações colocadas às entidades públicas em período eleitoral decorrem de deveres de neutralidade.



Contudo, os comunistas consideram que o dever de informação por exemplo das autarquias locais, não pode ser posto em causa.



Quanto ao CDS, não admite fazer qualquer alteração à lei, que está a ser sujeita a diferentes interpretações.