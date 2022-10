Com críticas à Galp. Marcelo confiante em solução para o gás da Nigéria até final do ano

Foto: Lusa

O presidente da República afirma que o problema no fornecimento de gás natural da Nigéria poderá ficar resolvido até ao fim do ano. Marcelo Rebelo de Sousa destaca as diligências feitas pelo Governo junto do Governo da Nigéria e deixa declarações que podem ser entendidas como críticas à atuação da Galp em todo este processo.