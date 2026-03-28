Comissão Nacional do PS. Inês de Medeiros encabeça lista de Carneiro, Ricardo Gonçalves também avançou

No último congresso, em janeiro de 2024, a Comissão Nacional, órgão máximo entre congressos, foi eleita em lista única, então encabeçada por Francisco Assis, e resultou de um acordo do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos com José Luís Carneiro e Daniel Adrião, que tinham sido os seus opositores nas eleições diretas.

O prazo para a entrega das listas aos órgãos nacionais do PS, que vão ser eleitos pelo 25.º Congresso Nacional do PS, termina hoje às 19:00.



Inês de Medeiros, antiga deputada, é presidente da Câmara de Almada desde 2017, tendo sido reeleita para o terceiro mandato nas últimas autárquicas de outubro.

Entretanto, o ex-deputado Ricardo Gonçalves avança com lista alternativa à Comissão Nacional por considerar que "a lista oficial mata o PS".



"Não é fácil defender uma lista e é fundamental que haja mais do que uma, porque a lista oficial mata o PS", sustentou Ricardo Gonçalves durante uma intervenção no congresso dos socialistas.



Ricardo Gonçalves disse que a lista à Comissão Nacional e aos órgãos nacionais será encabeçada por si e pediu à Mesa do Congresso tempo de antena para poder defendê-la.



"Não há verdadeira democracia com unanimismos ou listas únicas", salientou, considerando que a situação de lista única "tem que acabar" no PS.

Estes serão os primeiros órgãos nacionais eleitos em congresso na era de José Luís Carneiro, já que a primeira vez que assumiu a liderança do PS foi apenas para completar o mandato de Pedro Nuno Santos e não houve reunião magna.

Será depois, na primeira reunião da Comissão Nacional que sair deste congresso que será eleita a Comissão Política Nacional, uma reunião que deverá acontecer nas próximas semanas.



Além da Comissão Nacional, serão eleitas a Comissão Nacional de Jurisdição e a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira.



A lista única eleita no congresso de 2024 conseguiu então 90,78% dos votos, com 9,22% de votos em branco, sendo encabeçada por Francisco Assis, então presidente do Conselho Económico e Social (CES) e agora eurodeputado, seguindo-se a ex-ministra Alexandra Leitão e José Luís Carneiro, com os restantes nomes ordenados por ordem alfabética.



c/ Lusa