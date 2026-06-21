Congresso do PSD. Chumbo da lei laboral marcou reunião social-democrata

Sem oposição interna e sem contestar a liderança, os social-democratas dividem-se quando têm de dizer quem deve ser o parceiro de governação.



Foi o chumbo da reforma laboral que trouxe novamente a dúvida sobre o caminho a seguir no Parlamento.



Com a PSU e o Orçamento do Estado na linha do horizonte, a estratégia mantém-se.



Após a derrota no Parlamento, a ministra do Trabalho foi a Anadia prestar contas. Quis elogiar o líder do governo e deixou um aviso.



O congresso termina este domingo, mas o debate permanece em aberto.