Política
Congresso do PSD. Chumbo da lei laboral marcou reunião social-democrata
O chumbo da lei laboral deixou marcas no Congresso do PSD. Mas o partido do Governo quer manter a estratégia de negociar quer com o Chega, quer com o Partido Socialista.
Foi o chumbo da reforma laboral que trouxe novamente a dúvida sobre o caminho a seguir no Parlamento.
Com a PSU e o Orçamento do Estado na linha do horizonte, a estratégia mantém-se.
Após a derrota no Parlamento, a ministra do Trabalho foi a Anadia prestar contas. Quis elogiar o líder do governo e deixou um aviso.
O congresso termina este domingo, mas o debate permanece em aberto.