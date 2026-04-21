Política
Conselho de Ministros extraordinário discute na quarta-feira desenho final do PTRR
Luís Montenegro convocou para quarta-feira um Conselho de Ministros extraordinário. Em cima da mesa, um único ponto: o PTRR, o plano do Governo criado para responder aos efeitos das empestades que afetaram o país em janeiro.
A ideia é discutir o desenho final da proposta, após a consulta pública ao documento inicial do Governo ter terminado há quase um mês.
O primeiro-ministro tinha anunciado para o início de abril a versão final do diploma.
A reunião desta quarta-feira vai decorrer na residência oficial e não estão previstas declarações no final do encontro.
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