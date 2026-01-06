Política
Presidenciais 2026
Cotrim: "Venham dizer-me qual é a candidatura que tem espírito reformista nesta eleição? Nenhuma!"
O frio que se abateu sobre Lisboa não demoveu João Cotrim de Figueiredo. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tinha marcado um jogo com apoiantes - inscreveram-se quase 200 - e assim foi: Cotrim entrou em campo, já depois das nove da noite, anunciado como o "ponta de lança" dos liberais no relvado e, mais do que isso, o "próximo Presidente da República" de Portugal.
Em campo, para marcar o golo decisivo destas presidenciais, João Cotrim de Figueiredo repete que tem, nesta corrida, a única candidatura com capacidade de mudar o país. E enfrenta Sebastião Bugalho, o eurodeputado que o apelidou de oportunista, por chamar a si o espírito reformista de Sá Carneiro e a coragem política de Passos Coelho. "Eu cresci com Francisco Sá Carneiro, lembro-me da coragem política dele e lembro-me da coragem política de Pedro Passos Coelho numa altura muito difícil deste país que não lhe fez suficiente justiça. E lamento: acho que eles se reveriam muito mais nesta candidatura do que nas outras", repetiu.
Embora esteja confiante, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal também sublinha que o trabalho não acabou - e as próximas duas semanas vão ser na estrada, para tentar convencer quem ainda não se decidiu.
Nos últimos dias, João Cotrim de Figueiredo tem-se dedicado a falar do Estado Social e dos problemas dos mais velhos. É uma faixa etária que está a tentar agarrar, até porque o liberal parece ter mais popularidade entre os jovens. Também por isso, o candidato apoiado pela IL regressou a um lar de idosos, esta segunda-feira, desta vez em Santarém. É o terceiro em quatro dias."Alguém que quer ser presidente de todos os portugueses, em todo o território, de todas as idades, não poderia deixar de falar destes temas - e, sobretudo, alguém que é visto como um candidato que privilegiou os jovens", reconhece Cotrim de Figueiredo.