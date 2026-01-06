Cotrim: "Venham dizer-me qual é a candidatura que tem espírito reformista nesta eleição? Nenhuma!"

Nos últimos dias, João Cotrim de Figueiredo tem-se dedicado a falar do Estado Social e dos problemas dos mais velhos. É uma faixa etária que está a tentar agarrar, até porque o liberal parece ter mais popularidade entre os jovens. Também por isso, o candidato apoiado pela IL regressou a um lar de idosos, esta segunda-feira, desta vez em Santarém. É o terceiro em quatro dias., reconhece Cotrim de Figueiredo.