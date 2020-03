Covid-19. "Estado vai ter de se endividar de uma forma brutal" alerta Rui Rio

Na sua entrevista ao jornalista da RTP, Carlos Daniel, na sede do PSD no Porto, Rui Rio deixou ainda assim alguns alertas e conselhos, no que se refere ao futuro da Economia depois da crise, enquanto aprova de forma geral as medidas adotadas de apoio social e ao "tecido produtivo".

Vai haver orçamento suplementar" é "absolutamente inevitável, mas não vou passar um cheque em branco ao Governo" mas "quero viabilizar", afirmou Rio.





O presidente do PSD considerou que, quando a questão da recuperação económica se tornar a prioridade, com a melhoria da situação de saúde, vai ter de se debater a composição de um Governo de salvação nacional.