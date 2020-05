Covid-19. PCP apresenta plano de emergência para o SNS

O PCP já tinha proposto, em 15 de maio, um reforço de 25% em 2020 no SNS, 2.500 milhões de euros, para dar resposta à covid-19, recuperar os atrasos noutros serviços de saúde causados pela epidemia e investir.Para "acabar com o subfinanciamento crónico a que foi sujeito por sucessivos governos", disse, os comunistas defendem que sejam "reforçadas as transferências de verbas do Orçamento do Estado para o SNS, no mínimo e no imediato, 25% do orçamento do SNS", ou seja, cerca de 2.500 milhões de euros.Jerónimo de Sousa reafirmou a importância do serviço público de saúde, contrapondo com a atitude dos privados durante a pandemia. "Sem o SNS não haveria, nesta situação, seguradoras e prestadores privados que valessem aos portugueses. Prestadores privados que, durante o período mais agressivo da covid-19, se esconderam do vírus debaixo da cama", disse.As criticas do secretário geral do PCP aos privados da área da saúde.