Covid-19. Rui Rio denuncia que Ministério da Saúde não paga às IPSS desde janeiro

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, denunciou esta tarde que o Ministério da Saúde não paga às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) desde janeiro, situação que considera "inaceitável" e sobre a qual estava "a milhas" quando pediu que fossem liquidadas as dívidas do Estado.