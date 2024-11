A secretária de Estado da Gestão da Saúde substituiu a ministra da Saúde esta tarde numa visita ao Hospital Distrital do Pombal e revelou que o ministério sabia do pré-aviso de greve dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar. Cristina Vaz Tomé garantiu no entanto que não anteviam o impacto que acabou por ter.