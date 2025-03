Crise política. Gouveia e Melo "não faz comentário político" nem especulações

Interrogado quanto à posição de Marcelo Rebelo de Sousa para resolver o impasse político, Gouveia e Melo recusou comentar o que o presidente da República "faz ou não".



"É o ator político eleito. Terá as suas razões e explicará depois aos seus eleitores esses motivos", respondeu. E acrescentou que "além de comentário", não faz "especulação".



"A democracia é honrada sempre que o processo democrático está em curso", Não me parece que não esteja em curso. Esse processo tem os tem os seus tempos, no entanto, acho que todos os portugueses face à crise internacional desejam uma solução urgente que dê estabilidade e que dê credibilidade", acrescentou.