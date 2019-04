Cristas quer que o CDS seja uma "verdadeira alternativa ao socialismo"

Foto: Nuno Fox - Lusa

Assunção Cristas falava aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, depois de já de madrugada o Conselho Nacional ter aprovado, "por uma larguíssima maioria de 82,6%", os cabeças de lista às eleições legislativas, os primeiros nomes para Lisboa e Porto e a lista das eleições europeias.



O CDS, prosseguiu, está a trabalhar para ser "a primeira escolha, para que as pessoas vejam no CDS a verdadeira alternativa ao socialismo".



"Temos um grupo parlamentar de 18, ambicionamos crescer muito mais. Ontem aprovámos apenas os cabeças de lista e os primeiros nomes de Lisboa e do Porto", apontou.