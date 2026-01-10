De feira em feira, Gouveia e Melo é o candidato que vai por o país "para a frente"

"Vai ter o meu voto, é preciso por disciplina [no país] e ser exigente com o Governo. Precisamos de gente forte", disse hoje um homem na casa dos 60 anos ao almirante, na Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, no distrito do Porto, onde iniciou o sétimo dia oficial de campanha para as eleições de 18 de janeiro.

Apesar de conquistar a simpatia da maioria das pessoas, nem todas ficam convencidas, como é o caso de uma mulher de cerca de 50 anos que elogiou Gouveia e Melo, mas também lhe fez um reparo: "Gosto da sua atitude. Mas, olho no olho, acho que não olha verdadeiramente para as pessoas".

Numa das feiras semanais de Matosinhos, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada é procurado por quem ali passa para o cumprimentar, ganhar um beijinho ou uma fotografia, e gabado pelas mulheres: "Até gostava que ele ganhasse. Por acaso é mais bonito aqui do que na televisão", atira uma senhora de cerca de 60 anos.

Durante a visita, um vendedor traz à baila o apreço do almirante pelo Mário Soares: "Gosto muito de si, mas não gosto que tivesse defendido Mário Soares", questionando logo de seguida a utilidade da fundação ligada ao antigo Presidente da República, com o candidato a defender prontamente a liberdade de opinião.

Com metade da campanha para as eleições de 18 de janeiro já decorrida, Henrique Gouveia e Melo tem privilegiado o contacto com a população e, desde sábado passado, já marcou presença em cinco feiras, em Lisboa, Alijó (Vila Real), Mirandela (Bragança), Viana do Castelo e Matosinhos (Porto).

Por onde passa, ouve desejos de boa sorte e pedidos para por ordem no país, com muitas pessoas a elogiar a sua prestação enquanto coordenador do processo de vacinação durante a pandemia de covid-19 e a apontá-lo como o futuro Presidente da República de Portugal.

Gouveia e Melo tem incidido a sua campanha eleitoral sobretudo nos distritos do interior do país, justificando essa opção com a necessidade de se bater pela coesão territorial e, também, com a vontade de conhecer o Portugal mais profundo e menos conhecido.

Hoje, o candidato vai estar no distrito do Porto, prevendo-se que no domingo regresse aos distritos de Vila Real e de Viana do Castelo.