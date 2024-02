Debate na RTP3. PAN pede mais "transparência" do lobbying, PCP ataca "negociatas" das privatizações

Num debate cordial entre os dois candidatos, Inês Sousa Real considerou que a regulamentação do lobbying poderá garantir que “todos têm acesso à tomada de decisão” e dá o exemplo do Parlamento Europeu, que fez avanços na regulamentação e aumentou a transparência.

, defendeu, destacando o combate às “portas giratórias” e argumentando que não se pode “diabolizar o que pode ser o contributo da sociedade civil”.

Paulo Raimundo insistiu que o “foco onde se dá toda a negociata e o compadrio são as privatizações” e que o problema não é o de maior transparência. O secretário-geral do PCP sublinha, por exemplo, que no caso da privatização da ANA “foi tudo às claras” e foi um caso de “bom negócio para alguns, muito mau negócio” para os portugueses.



Considerou ainda que o lobbying e tráfico de influências são realidades distintas “mas uma coisa está ligada à outra”. “Não ganhamos no combate à corrupção se passarmos a legalizar um aspeto que hoje só é ilegal”, acrescentou.Raimundo rejeitou todos os que tentem legalizar o lobbying tenham motivos obscuros e reconhece que existem "motivações diferentes" entre os vários partidos, sublinhando que os "grandes beneficiários não serão o PAN ou a CDU".

Neste debate conduzido por João Adelino Faria, outro dos temas centrais foi o da agricultura. Paulo Raimundo rejeitou que o sufoco dos agricultores seja a “regulamentação excessiva em matéria de regulamentação fiscal".





, bem como o “aumento dos custos de produção e a ditadura da grande distribuição”.





Quando questionado sobre a redução de impostos sobre pesticidas e fertilizantes, Paulo Raimundo sugeriu que o Estado se assumisse "centro de compras" e depois revendedor aos pequenos produtores







Em resposta à mesma questão, a líder do PAN defendeu “uma solução equilibrada, que é não mexer nesses impostos mas sim aliviar a aquisição de produtos biológicos e de produtos que possam garantir e apoiar os agricultores a ter boas práticas”.“Não podemos continuar a investir dinheiro onde se polui e onde se causa dano contra a própria atividade, ao invés de incentivarmos as boas práticas e ajudarmos na transição económica que o país tem que fazer”, salientou.“A economia verde não se faz sozinha, os apoios têm que chegar a quem tem melhores práticas e não a quem mais lucra e mais polui”, afirmou.A líder do PAN acusou o PCP de não apoiar o PAN na aprovação da lei do Clima, que considerou serem “são instrumentos fundamentais para garantir que os produtores têm apoio do Estado na transição climática e energética”.Em resposta a Inês Sousa Real, o secretário-geral do PCP disse não ter apoiado o PAN na aprovação da lei do Clima, uma vez que o PAN não apoiou a proposta de apoios extraordinários para os agricultores em 2023, feita pelo PCP.Questionados sobre o cenário pós-eleitoral, Inês Sousa Real vincou que o PAN tem “linhas vermelhas que não está disponível a ultrapassar”, nomeadamente no apoio à extrema-direita.

PAN fala de "linhas vermelhas", PCP lembra "experiência acumulada" de 100 anos



Em relação à possível ajuda ao PS para afastar um governo de direita, a deputada salientou que “terá de ser o PS a dar essa resposta” mas que o PAN já deixou claro que “qualquer solução terá sempre por base um acordo escrito”.Por sua vez, Paulo Raimundo não quis dissertar sobre uma possível reedição da geringonça para voltar a afastar a direita do poder. O secretário-geral do PCP sublinhou que tudo depende da correção de forças que sair das eleições.O líder dos comunistas fez ainda valer-se dos mais de 100 anos de história de "experiência acumulada" do PCP, assinalando que “não há força com mais experiência em Portugal (…) de combate à direita”.O debate terminou com uma questão sobre as perspetivas de sobrevivência política dos dois partidos. Inês Sousa Real assinalou que PAN foi o partido da oposição que “mais medidas conseguiu aprovar” e que o partido pode ser visto pelos portugueses como “uma força útil”.Já o líder do PCP, Paulo Raimundo, não quis comentar a perda de deputados nas últimas eleições legislativas, preferindo destacar o maior número de votos da CDU nas eleições regionais da Madeira e dos Açores, ainda que continue de fora do assembleia legislativa desta última região autónoma.