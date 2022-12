Demissão de Alexandra Reis. PSD fala em "mais um episódio da série de trapalhadas"

Foto: José Coelho - Lusa (arquivo)

O vice-presidente do PSD recorda que esta é a nona demissão no Governo de António Costa em nove meses, "um governante por cada mês". Miguel Pinto Luz afirma que "o caso de Alexandra Reis é, infelizmente, só mais um episódio desta série de trapalhadas do Governo".