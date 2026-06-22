Deputada Patrícia Almeida e Pedro Tomé Aleixo disputam eleições para a distrital de Lisboa do Chega

Patrícia Almeida era até agora vice-presidente da distrital, representando uma linha de continuidade. A distrital de Lisboa do Chega foi nos últimos anos liderada por deputado Pedro Pessanha, que não se recandidata a mais um mandato.

Já Pedro Tomé Aleixo foi candidato pelo Chega nas últimas eleições autárquicas, do ano passado, à Câmara Municipal de Góis, no distrito de Coimbra.

Quando anunciou a sua candidatura, apresentou-se como militante do Chega e professor de matemática e disse ter ascendência de Góis, concelho onde tem habitação própria.

A lista A, encabeçada por Patrícia Almeida, candidata também à comissão política distrital de Lisboa Anabela Macedo e Rute Monteiro como vice-presidentes.

No programa da lista que tem como lema "Vamos Lisboa", a deputada assume como objetivo "transformar a distrital de Lisboa na mais organizada, mais disciplinada e mais influente do país".

Patrícia Almeida quer "estruturar o partido no terreno", garantindo" presença ativa e funcional nos 16 concelhos do distrito até ao final do primeiro ano de mandato", "formar e disciplinar quadros", "ganhar influência local", através do reforço da "presença nas assembleias municipais e de freguesia e fixar uma meta de aumento de eleitos nas próximas autárquicas" e, ainda, "ser a voz mais firme de Lisboa, em segurança, habitação, mobilidade, saúde, imigração, economia e identidade".

"Lisboa precisa de uma estrutura política mais próxima das pessoas, mais organizada no terreno e mais preparada para responder aos desafios reais do distrito", refere a cabeça de lista no `site` da candidatura.

Patrícia Almeida, militante n.º 23 do Chega, é conselheira nacional e foi assessora do partido na Assembleia da República antes de ser eleita deputada, nas últimas eleições legislativas.

Também no ano passado foi candidata a Loures e eleita vereadora. Integrou ainda a lista do partido ao Parlamento Europeu, nas eleições de 2024.

Já a lista B, encabeçada por Pedro Tomé Aleixo, candidata a vice-presidentes da comissão política distrital Carla Reis e Pedro Serra.

A lista intitulada "Lisboa viva, distrital viva!" apresenta-se como um "projeto alternativo" mas não "contra ninguém" e defende que estas eleições "não podem ser apenas sobre continuidade".

"Não nos lembramos dos militantes apenas nas eleições. Nos próximos três anos, os militantes terão voz", indica a candidatura na sua página na rede social Facebook.

A candidatura liderada por Pedro Tomé Aleixo diz ser "um projeto que nasce da base, da escuta, da vontade de fazer diferente e de devolver voz a quem todos os dias trabalha pelo Chega no terreno", a "favor dos militantes, das estruturas locais, dos autarcas e do crescimento do Chega no distrito de Lisboa".

"A Lista B apresenta-se com sentido de responsabilidade, com respeito por todos, mas também com a convicção de que a distrital de Lisboa precisa de mais proximidade, mais participação, mais organização e mais presença junto das concelhias", refere a candidatura.

Um dos compromissos desta lista é não indicar "ninguém da comissão política distrital para as listas da Assembleia da República".

O antigo deputado António Pinto Pereira chegou a anunciar uma candidatura à distrital, mas acabou por não a formalizar e anunciou nas redes sociais a sua desistência.