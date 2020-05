Deputado do PSD Pedro Rodrigues demitiu-se

Deputado do PSD Pedro Rodrigues demitiu-se de coordenador do grupo parlamentar na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Pedro Rodrigues justifica a saída com a falta de confiança do presidente do partido e acusa Rui Rio de demonstrar desconsideração pelos deputados eleitos em nome do PSD.