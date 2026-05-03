Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Seguro alerta para ameaça global ao jornalismo

O presidente escreve que "" e que a liberdade de imprensa constitui "uma das expressões mais exigentes", porque "tem a obrigação de incomodar".Lembra queNo entanto, o que os números nos dizem hoje contraria a expectativa de progresso que a consolidação das democracias deveria garantir.Na nota, o Palácio de Belém recorda que. Não é uma estatística. É uma acusação.”: a regressão democrática em várias regiões do globo, a pressão das autocracias sobre os media independentes, a precariedade económica das Redações, a concentração da propriedade e a proliferação de desinformação que contamina o espaço público – por vezes seduzindo os próprios media que deveriam ser o seu antídoto”, sublinha o documento.Para José António Seguro, “”.– não apenas dos jornalistas ou das empresas de comunicação social. É uma prioridade de cidadania. Porque quando uma voz jornalística se cala por medo, por impossibilidade económica ou por captura, não é apenas ela que perde. Perdemos todos”, remata a nota publicada no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.