EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Seguro alerta para ameaça global ao jornalismo

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Seguro alerta para ameaça global ao jornalismo

O presidente da República alerta para a ameaça global à liberdade de imprensa. Numa nota divulgada pela presidência, António José Seguro defende o papel essencial de uma imprensa livre como pilar da democracia.

RTP /
Nuno Veiga - Lusa

VER MAIS
O presidente escreve que "a liberdade é o fundamento da democracia" e que a liberdade de imprensa constitui "uma das expressões mais exigentes", porque "tem a obrigação de incomodar".

Lembra que "uma imprensa livre é, por definição, um contrapoder".

No entanto, o que os números nos dizem hoje contraria a expectativa de progresso que a consolidação das democracias deveria garantir.

Na nota, o Palácio de Belém recorda que no ano passado, “129 jornalistas e profissionais da comunicação social foram assassinados no mundo. Não é uma estatística. É uma acusação.”

A estes mortos somam-se ameaças mais silenciosas, mas igualmente corrosivas: a regressão democrática em várias regiões do globo, a pressão das autocracias sobre os media independentes, a precariedade económica das Redações, a concentração da propriedade e a proliferação de desinformação que contamina o espaço público – por vezes seduzindo os próprios media que deveriam ser o seu antídoto”, sublinha o documento.

Para José António Seguro, “o resultado é um ecossistema de informação cada vez mais frágil, onde a verdade disputa espaço com o espetáculo e onde o “circo mediático” encontra audiências que a seriedade jornalística nem sempre consegue alcançar”.

Defender a Liberdade de Imprensa é, por isso, uma responsabilidade de todos – não apenas dos jornalistas ou das empresas de comunicação social. É uma prioridade de cidadania. Porque quando uma voz jornalística se cala por medo, por impossibilidade económica ou por captura, não é apenas ela que perde. Perdemos todos”, remata a nota publicada no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Tópicos
PUB
PUB