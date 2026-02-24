Duarte Cordeiro: "PS tem de fazer convergências com o governo para reformas"

inadvertidamente”, o envolveu na Operação Influencer, Duarte Cordeiro admite que “não lidei bem com essa suspeita”. Apesar de ter tudo esclarecido acerca do que, “”, o envolveu na Operação Influencer, Duarte Cordeiro admite que “”.

Duarte Cordeiro acusa: “”.Em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, o socialista e antigo ministro de António Costa defende que “”.Recomenda, por isso,, como, por exemplo, encurtar o tempo de vida dos processos e uma melhor gestão dos recursos pelo Ministério Público.Duarte Cordeiro fala mesmo de “”. “”, acrescenta.

Governo devia ter lido os resultados das Presidenciais para remodelação mais profunda

“O primeiro-ministro perdeu uma grande oportunidade de fazer uma reforma mais profunda e com isso diminuiu espaço político de convergência em determinadas áreas”, sendo uma dessas áreas a da saúde.



quem o vai substituir na PJ? No entanto relembra que a saída de Luís Neves do cargo de Diretor da Polícia Judiciária, coloca agora outro problema:

Duarte Cordeiro defende a mudança da ministra da saúde porque considera que Ana Paula Martins “”.Quando a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, pergunta "”, Duarte Cordeiro é perentório: com esta ministra “”., o recém-nomeado Ministro da Administração Interna.

“Não vejo problema nenhum em PS viabilizar OE”

A reconstrução das regiões afetadas pelas tempestades é para Duarte Cordeiro uma “emergência nacional” que pode justificar a aprovação, por parte do Partido Socialista (PS), do próximo Orçamento do Estado (OE).



temos de nos habituar à ideia de que um OE chumbado não resulta em eleições. Espero que o Presidente António José Seguro partilhe esta leitura”. Apesar de não por de parte o PS reprovar Orçamentos de Estado, envia uma mensagem ao próximo Presidente da República, António José Seguro: “”.

”, adianta.

Não é dizer sim a tudo, mas PS deve apostar em convergência com Governo

O antigo Ministro do Ambiente do último Governo de António Costa, acredita que o atual Executivo irá cumprir a totalidade da legislatura.



Esse contexto, diz, “”.Recomenda, por isso, ao PS “”.”, é o que garante, para já, Duarte Cordeiro que pretende contribuir para o momento atual do PS.Quanto ao futuro: “”.