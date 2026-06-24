Durão Barroso vai ser orador convidado das próximas jornadas parlamentares do PSD

A informação foi avançada à Lusa pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que explicou que as jornadas terão como objetivo preparar o debate parlamentar sobre o estado da nação, marcado para 16 de julho.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, marcará presença nas jornadas antes de partir para a cimeira da NATO, a 7 e 8 de julho, em Ancara (na Turquia).

Durão Barroso é militante do PSD desde 1980, pertenceu aos governos de Cavaco Silva onde foi subsecretário de Estado no Ministério dos Assuntos Internos, em 1985, secretário de Estado dos Assuntos Externos e Cooperação, em 1987, e ministro dos Negócios Estrangeiros em 1992.

Eleito Presidente do PSD em 1999, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, foi reeleito em mais três Congressos, até ao verão de 2004.

Em março de 2002, o PSD vence as eleições legislativas e forma governo com o CDS-PP, e Durão Barroso exerce funções como primeiro-ministro durante pouco mais de dois anos.

A 29 de junho de 2004 demite-se para assumir a presidência da Comissão Europeia, cargo que ocupará até 2014.

Pedro Santana Lopes sucede-lhe como presidente do PSD, eleito em Conselho Nacional, e como primeiro-ministro, num Governo que acaba dissolvido meses depois.

As últimas jornadas parlamentares do PSD realizaram-se em Caminha (distrito de Viana do Castelo) e tiveram nessa ocasião como orador convidado o antigo líder do CDS-PP e ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas.