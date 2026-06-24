Durão Barroso vai ser orador convidado das próximas jornadas parlamentares do PSD
O PSD vai realizar jornadas parlamentares em Cascais (distrito de Lisboa) a 6 e 7 de julho, que terão como orador convidado o antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso.
A informação foi avançada à Lusa pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que explicou que as jornadas terão como objetivo preparar o debate parlamentar sobre o estado da nação, marcado para 16 de julho.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, marcará presença nas jornadas antes de partir para a cimeira da NATO, a 7 e 8 de julho, em Ancara (na Turquia).
Durão Barroso é militante do PSD desde 1980, pertenceu aos governos de Cavaco Silva onde foi subsecretário de Estado no Ministério dos Assuntos Internos, em 1985, secretário de Estado dos Assuntos Externos e Cooperação, em 1987, e ministro dos Negócios Estrangeiros em 1992.
Eleito Presidente do PSD em 1999, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, foi reeleito em mais três Congressos, até ao verão de 2004.
Em março de 2002, o PSD vence as eleições legislativas e forma governo com o CDS-PP, e Durão Barroso exerce funções como primeiro-ministro durante pouco mais de dois anos.
A 29 de junho de 2004 demite-se para assumir a presidência da Comissão Europeia, cargo que ocupará até 2014.
Pedro Santana Lopes sucede-lhe como presidente do PSD, eleito em Conselho Nacional, e como primeiro-ministro, num Governo que acaba dissolvido meses depois.
As últimas jornadas parlamentares do PSD realizaram-se em Caminha (distrito de Viana do Castelo) e tiveram nessa ocasião como orador convidado o antigo líder do CDS-PP e ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas.