Em Arraiolos, CDU mostra-se convicta de que não vai escorregar no tapete

por Isabel Cunha

Foto: Isabel Cunha

No último bastião comunista do distrito de Évora, Paulo Raimundo disse estar convicto que a mudança de rosto não vai pôr em causa a continuidade da gestão comunista no município.

A Atual presidente da câmara, Silvia Pinto, atinge o limite de mandatos, a CDU candidata o vice-presidente Jorge Macau. 

Num almoço comício na antiga cooperativa agrícola, agora Pavilhão Multiusos, à mesa da "sopa da panela" rodeado de autarcas, o líder do PCP classificou de "crime político" o processo de transferência de competências para as autarquias (processo que se iniciou em 2018) em particular na área da saúde. 

O secretário-geral do PCP defendeu que a responsabilidade pelo SNS deve ser do estado e não das autarquias. Em Arraiolos, de acordo com a presidente da câmara, cerca de metade da população não tem médico de família, e a autarquia vai mesmo pagar a habitação do médico que chega em Novembro para reforçar o quadro do Centro de Saúde local. 

Antes do almoço comício, Paulo Raimundo visitou o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, inaugurado em 2013. Ficou a saber que a história das famosas tapeçarias alentejanas pode remontar ao século XII, pois nas obras de renovação da praça central, foram descobertos silos de tinturaria idênticos aos de Fez, em Marrocos. 
