Em defesa de Montenegro. Aguiar-Branco considera que PM "declarou tudo o que tinha a declarar"

O presidente da Assembleia da República lembra que a apresentação de uma moção de confiança depende exclusivamente do Governo e elogia o Parlamento pela rapidez ao marcar o debate da moção de censura já para a tarde desta quarta-feira."O que eu desejo é que estes instrumentos sejam utilizados com a naturalidade a que eles obrigam e com a rapidez que a situação obriga, para bem do país", declarou Aguiar-Branco aos jornalistas à margem da cerimónia de comemoração dos 900 anos do foral de Ponte de Lima.





O presidente da Assembleia da República considerou que o primeiro-ministro "declarou tudo o que tinha a declarar" sobre a sua empresa: "Tudo o que se tem discutido nos últimos dias, tudo o que tem sido objeto de análise, ponderação, resulta porque o senhor primeiro-ministro declarou tudo aquilo que tinha de declarar no seu registo de interesses e na sua declaração de rendimentos".





"É bom que nós nos lembremos sempre disso, porque isso é um ponto de partida importante para o debate", apontou.