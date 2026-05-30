Em resposta a Passos Coelho. Montenegro diz que PSD é "imperturbável face a ruídos menores"

Luís Montenegro votou ao início da tarde deste sábado nas eleições diretas do PSD, nas quais é candidato único à presidência do partido.

Em resposta às críticas de Pedro Passos Coelho, Luís Montenegro disse aos jornalistas que o PSD não se deixa perturbar por ruídos menores.A declaração foi interpretada como uma resposta a Passos Coelho, que teceu duras críticas ao Governo e não vota nestas eleições do PSD.Estas eleições estavam previstas para setembro, mas Montenegro propôs que fossem antecipadas para que se apresentasse quem tivesse um "caminho diferente e alternativo".Luís Montenegro foi eleito pela primeira vez presidente do PSD em 28 de maio de 2022, numa eleição em que derrotou com mais de 72 por cento dos votos o antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva. Em setembro de 2024, foi reeleito sem oposição com 97,45 por cento dos votos.Na moção com que se recandidata à liderança do partido, intitulada “Trabalhar - Fazer Portugal Maior”, Luís Montenegro diz que manterá o compromisso de “não ter uma solução de governo nem com o Chega nem com o PS”, mas considera ser absurdo falar de “cercas sanitárias” no Parlamento.