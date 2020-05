Esquerda pede atenção aos trabalhadores

O Bloco de Esquerda defende que é preciso garantir mais atenção com os trabalhadores, numa ideia partilhada pelo PCP, que acrescenta um cuidado particular com os mais vulneráveis. O Partido Socialista diz que é possível encarar com confiança a nova fase de desconfinamento, com a reabertura dos centros comerciais, a retoma do futebol e dos cultos religiosos.