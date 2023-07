Estado da Nação. Costa abre debate com economia e coloca saúde no topo do guião

Crescimento económico, medidas de resposta ao agravamento do custo de vida e desafios estruturais – o primeiro-ministro deverá pautar desta forma a intervenção inaugural do debate, com início marcado para as 15h00.



Como observa a agência Lusa, o núcleo político do Executivo reconhece “episódios lamentáveis” na primeira sessão legislativa, que acabaram por impactar a imagem dos governantes. Mas o guião de Costa passará por fazer valer a ideia de que o Programa do Governo está a ser cumprido e que o quadro económico está a superar as expectativas.



Diante da bancada do Governo estará, todavia, uma oposição a assacar responsabilidades ao elenco socialista pelo “empobrecimento” do país. À direita, prevê-se a reprovação do peso dos impostos; à esquerda, o Executivo deverá ser criticado por afinar pelo diapasão das políticas de direita. – o primeiro-ministro deverá pautar desta forma a intervenção inaugural do debate, comComo observa a agência Lusa,. MasDiante da bancada do Governo estará, todavia,. À direita, prevê-se a reprovação do peso dos impostos; à esquerda, o Executivo deverá ser criticado por afinar pelo diapasão das políticas de direita. O Serviço Nacional de Saúde estará em amplo destaque. O ministro Manuel Pizarro deverá abordar questões como o número de cidadãos sem médico de família, a gestão das urgências hospitalares ou o atraso na aprovação dos estatutos da Direção Executiva do SNS.



A sucessão de casos e demissões no Governo fará também parte do arsenal político da oposição, que poderá voltar à carga com a denúncia de uma tentativa de “branqueamento” e de omissões no relatório da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP.



As críticas sobre o estado do sistema público de saúde, o diferendo entre sindicatos de professores e Ministério da Educação, a escalada dos preços da habitação e os salários baixos deverão estar igualmente em destaque nas intervenções do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre.



Por outro lado, os partidos da oposição chegam ao debate do Estado da Nação divididos quanto a um cenário de eleições legislativas antecipadas. IL e Chega defendem-no. O PSD descarta-o, por agora. Tal como bloquistas e comunistas.



No debate do ano passado, António Costa admitia que a constante subida de preços seria duradoura e anunciava, então, um pacote de ajuda às empresas e às famílias. O PSD acusava, por seu turno, o Governo de “cortar um salário aos funcionários públicos e pensionistas”, ao não compensar a subida da inflação. Os partidos à esquerda do PS acusariam Costa de governar à semelhança dos anteriores executivos de PSD e CDS-PP.

c/ Lusa