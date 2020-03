Estado de emergência. Líder do CDS-PP garante apoio para "medidas mais restritivas"

O líder do CDS-PP diz que este é o momento de todos rumarem para o mesmo lado. Francisco Rodrigues dos Santos avisa, no entanto, que haverá tempo para avaliar responsabilidades na gestão política desta crise. O CDS foi o único partido a reagir, ao decreto do Estado de Emergência, numa declaração enviada às redações.