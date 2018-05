Estado pode ter de injectar ainda mais dinheiro no Novo Banco

No parlamento, Mário Centeno justifica a decisão afirmando que esse pode ser o preço a pagar para afastar o cenário de liquidação.



Esta possibilidade é válida só até 2021, data de validade do plano de reestruturação do banco. E, caso esta medida seja ativada, a posição acionista do estado no Novo Banco muda completamente.



CDS e PSD acusam o governo de ter escondido esta cláusula dos portugueses. Bloco de Esquerda e PCP não se convencem com a ajuda publica a bancos privados. Segundo as contas do PCP, a fatura com o BES e o Novo Banco já vai em mais de 9.000 milhões de euros para o Estado.