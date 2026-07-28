"Estou muito tranquilo". Montenegro mantém a confiança em Luís Neves

Em relação à polémica que envolve Luís Neves, Montenegro disse que o ministro “prestará nos próximos dias as informações necessárias para que, do ponto de vista político, se possa compreender aquilo que têm sido imputações que lhe têm sido feitas”.“Ao mesmo tempo, precisamos de respeitar o trabalho das autoridades de investigação que abriram um inquérito”, acrescentou.“Tem feito um esforço notável de gestão e coordenação”, asseverou.O primeiro-ministro agradeceu ainda o esforço de todos os agentes de proteção civil.