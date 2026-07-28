Política
"Estou muito tranquilo". Montenegro mantém a confiança em Luís Neves
Em declarações aos jornalistas em São João da Madeira, o primeiro-ministro voltou a defender o ministro da Administração Interna, afirmando que mantém a confiança no trabalho de Luís Neves.
“Estou muito tranquilo e muito confiante no trabalho do ministro da Administração Interna”, disse Luís Montenegro.
Em relação à polémica que envolve Luís Neves, Montenegro disse que o ministro “prestará nos próximos dias as informações necessárias para que, do ponto de vista político, se possa compreender aquilo que têm sido imputações que lhe têm sido feitas”.
“Ao mesmo tempo, precisamos de respeitar o trabalho das autoridades de investigação que abriram um inquérito”, acrescentou.
O primeiro-ministro diz que Luís Neves “tem cumprido a sua missão com um nível de competência muitíssimo elevado”, garantindo que “está em permanência a capitanear o esforço de coordenação de todas as entidades envolvidas” no âmbito dos incêndios.
“Tem feito um esforço notável de gestão e coordenação”, asseverou.
Em relação à onda de calor que colocou Portugal continental em risco máximo de incêndio, Montenegro deixou uma “palavra de tranquilidade”, apelando ao sentido cívico de todos os portugueses, “para poderem estar ainda mais vigilantes”.
O primeiro-ministro agradeceu ainda o esforço de todos os agentes de proteção civil.
Em relação à polémica que envolve Luís Neves, Montenegro disse que o ministro “prestará nos próximos dias as informações necessárias para que, do ponto de vista político, se possa compreender aquilo que têm sido imputações que lhe têm sido feitas”.
“Ao mesmo tempo, precisamos de respeitar o trabalho das autoridades de investigação que abriram um inquérito”, acrescentou.
O primeiro-ministro diz que Luís Neves “tem cumprido a sua missão com um nível de competência muitíssimo elevado”, garantindo que “está em permanência a capitanear o esforço de coordenação de todas as entidades envolvidas” no âmbito dos incêndios.
“Tem feito um esforço notável de gestão e coordenação”, asseverou.
Em relação à onda de calor que colocou Portugal continental em risco máximo de incêndio, Montenegro deixou uma “palavra de tranquilidade”, apelando ao sentido cívico de todos os portugueses, “para poderem estar ainda mais vigilantes”.
O primeiro-ministro agradeceu ainda o esforço de todos os agentes de proteção civil.
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