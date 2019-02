Europeias. Rio recusa falar da autoexclusão de Mota Amaral

Foto: Lusa

O antigo presidente da Assembleia da República iria ocupar o oitavo lugar da lista, num lugar não elegível.



Assim sendo, Mota Amaral, antigo presidente do Governo Regional dos Açores, que foi sondado para entrar na corrida, não aceitou integrar a lista do PSD.



Confrontado com esta notícia, de visita ao SISAB - o Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas -, e em pleno pavilhão dos Açores, Rui Rio respondeu desta forma.