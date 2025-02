Ex-apoiantes de Mortágua apresentam moção e pedem "novo rumo" para partido

A moção `S`, intitulada "Novo rumo", e que vai a debate na XIV Convenção Nacional, nos dias 31 de maio de 01 de junho, é subscrita por cerca de quarenta bloquistas que incluem vários elementos que integraram a lista de Mariana Mortágua à Mesa Nacional na última convenção do partido, como é o caso dos dirigentes Adelino Fortunato (que é o primeiro promotor da moção e também integra a Comissão Política), Alexandra Vieira (antiga deputada), Helena Figueiredo e José Manuel Boavida.

Este grupo de bloquistas - no qual se inclui ainda o ex-deputado à Assembleia da República Heitor de Sousa - já tinha apresentado, em outubro do ano passado, um documento alternativo ao da direção na Conferência Nacional, no Porto, que se debruçou sobre a estratégia do partido para as eleições autárquicas.

Algumas das críticas divulgadas à data voltam a ser sublinhadas na moção `S`, como a de que o BE tem assumido "um modelo de «movimento de movimentos» ou de «federação de Organizações Não Governamentais», focado em direitos humanos e sociais, indistinto de organizações socialdemocratas como o PS e o Livre".

"A diluição ideológica arrisca fazer perder o capital de luta do BE associado à sua história, assim como a sua utilidade social", alertam estes bloquistas, que também alegam falta de democracia interna como "principal fator de fragilidade" do partido.

A direção de Mariana Mortágua - que voltou a ser a primeira promotora da moção `A` e vai recandidatar-se ao cargo de coordenadora do partido - é acusada de não ter "sinal de autocrítica" e ter entrado "numa lamentação sobre tempos difíceis", insistindo "na indefinição política".

"A participação no movimento sindical tem estado muito aquém do necessário, ficando o campo aberto para estratégias sectárias do PCP. A estratégia para o movimento laboral e sindical está ausente dos textos e da prática da maioria da direção do BE", é defendido no texto.

Estes bloquistas defendem que o partido "sofreu derrotas em todas as recentes eleições", "aproxima-se da irrelevância política" e vive "um momento crítico", alertando que o seu futuro está dependente das decisões que tomar nesta convenção.

"Um partido revolucionário tem de ser intransigentemente democrático, para fora e por dentro. O BE tem alguns mecanismos internos de funcionamento democrático, mas transformou-se num partido de funcionários, sujeitos à dependência económica e política de duas fações dominantes, que evitam que a discussão seja alargada ao conjunto dos aderentes", criticam.

No que toca a eleições autárquicas, estes bloquistas defendem que a nova lei dos solos, que o parlamento ainda vai alterar, deverá ser "uma pedra de toque para eventuais acordos pré-eleitorais".

Já em relação às presidenciais, estes militantes avisam que o atual contexto político e social é "bastante desfavorável para uma candidatura própria à Presidência da República", correndo-se o risco de ser uma "tarefa muito desgastante e comprometer o objetivo de acumular forças". Propõem que o tema seja discutido em Conferência Nacional.

O BE está a atravessar um período conturbado após a polémica sobre despedimentos no partido entre 2022 e 2024, que incluem duas mulheres que tinham sido mães recentemente e já motivou a abertura de um inquérito pelo Ministério Público.

Na última convenção, realizada em maio de 2023, Mortágua foi escolhida pelo partido como coordenadora nacional, sucedendo a Catarina Martins que ocupou este cargo durante uma década e é atualmente eurodeputada.

Nessa reunião magna, a lista de Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional e os restantes foram atribuídos à lista `E`, encabeçada por Pedro Soares - corrente interna que já anunciou que não vai avançar com uma candidatura na próxima convenção.