Ex-deputada Clara de Sousa Alves candidata-se à liderança da JSD

O Congresso da Juventude Social-Democrata que decidirá a sucessão do atual líder, João Pedro Louro, está marcado para 22, 23 e 24 de maio, em Viseu.

A candidata apresenta-se com o mote "Coragem para Fazer a Diferença" e, em comunicado, defende que a estrutura jovem do PSD tem "de voltar a ter relevância e a representar os jovens".

Num site lançado esta semana, https://www.claradesousaalves.com/, a candidata, de 29 anos, apresenta o seu percurso pessoal, académico e político.

"Sou de uma aldeia muito pequenina do concelho de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, e juntei-me à JSD tinha 19 anos. Completamente sozinha, para ajudar a reativar a minha concelhia. Desde então, nunca mais saí do terreno", refere.

A candidata destaca a sua formação em Direito, o exercício da advocacia e da docência, e a passagem pela Assembleia da República na anterior legislatura.

"Fiz o melhor que pude e que soube para representar a minha geração e o meu distrito. Fundei também a Europa 21, uma associação de jovens que quer repensar a Europa no século XXI e que foi distinguida duas vezes consecutivas com o Prémio Europeu Carlos Magno para a juventude", saliento.

A candidatura apresentará um conjunto de "10 princípios para liderar o futuro de Portugal", como base aberta de trabalho e reflexão, convidando militantes e sociedade civil a participar na definição das prioridades que a JSD deve assumir.

O outro candidato é o atual secretário-geral da Juventude Social-Democrata (JSD), João Pedro Luís, que foi cabeça de lista do PSD pelo círculo eleitoral de Portalegre nas legislativas de 2022, ainda durante a direção de Rui Rio, e mandatário nacional da juventude do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, quando este foi eleito presidente do PSD em 2022.

A JSD elege os seus líderes em congresso e as candidaturas podem ser apresentadas até à reunião magna.

O próximo líder irá substituir no cargo o deputado João Pedro Louro, que foi eleito líder da JSD em junho de 2024 com 81% dos votos.

João Pedro Louro foi candidato único à presidência da JSD e só cumpriu um mandato de dois anos, uma vez que não se podia recandidatar depois de atingir a idade-limite de 30 anos para militar nesta estrutura (tem 31).

Antes dele, presidiram à estrutura jovem do PSD Alexandre Poço, atual vice-presidente da bancada social-democrata e do partido, e Margarida Balseiro Lopes, que ocupa o cargo ministra da Cultura, Juventude e Desporto no XXV Governo Constitucional.

A última vez em que existiram eleições disputadas na JSD foi 2020 quando Alexandre Poço venceu a então deputada Sofia Matos.