Exames. Chega aponta para "imprudência" do ministro da Educação

Exames. Chega aponta para "imprudência" do ministro da Educação

André Ventura acusa o Governo e Fernando Alexandre de "imprudência" na forma como conduziram o processo da classificação de exames nacionais.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Cotrim - Lusa

VER MAIS
Em conferência de imprensa esta segunda-feira, o presidente do Chega lembrou que a experiência-piloto feita no ano passado correu mal e que não foi por falta de aviso que o Governo falhou. 

André Ventura diz mesmo que foi o próprio Governo que potenciou o caos em todo o processo. 
PUB
PUB