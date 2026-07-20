Política
Exames. Chega aponta para "imprudência" do ministro da Educação
André Ventura acusa o Governo e Fernando Alexandre de "imprudência" na forma como conduziram o processo da classificação de exames nacionais.
Em conferência de imprensa esta segunda-feira, o presidente do Chega lembrou que a experiência-piloto feita no ano passado correu mal e que não foi por falta de aviso que o Governo falhou.
André Ventura diz mesmo que foi o próprio Governo que potenciou o caos em todo o processo.
André Ventura diz mesmo que foi o próprio Governo que potenciou o caos em todo o processo.