Exames. IL aponta "desresponsabilização" e falta de "coragem"



“Este adiamento de datas sem alterar o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, do nosso ponto de vista, constitui um risco que pode comprometer o sucesso académico de vários alunos que estão a ser sujeitos a um momento de enorme ansiedade”, defende a deputada Angélique da Teresa em declarações à RTP Antena 1. A liberal alerta também que há professores que “estão a acumular tarefas” numa altura em que se prevê que os recursos interpostos pelos alunos sejam “muito elevados devido à confusão que foi instalada”.











Na pergunta enviada a Fernando Alexandre, a IL questiona “o que aconteceu em 48 horas” para o ministro “ter mudado de posição” sobre as alterações no calendário. Quer ainda saber se as falhas na digitalização das provas já se "encontram sanadas", se está a ser preparado um “plano de contingência” para um eventual aumento de pedidos de revisões de provas e recursos, bem como com que "mecanismo" compensará alunos prejudicados por esta situação.





“Por exemplo, provas que aparecem com respostas em branco e que o aluno respondeu, qual é a classificação que vai ser dada a esse aluno? Não pode ser um zero”, interroga a deputada liberal. “Uma solução para estes constrangimentos tem que estar já a ser planeada, já a ser feita, já em cima da mesa”, reafirma, em declarações à rádio pública.



CPI aos exames? "As respostas são necessárias agora"





Questionada sobre a ação do ministro da Educação, Angélique da Teresa considera que tem “havido uma desresponsabilização”. “Parece que efetivamente ao ministro está a faltar coragem para vir a público e dizer efetivamente o que é que se está a passar, o que é que está a ser feito para ser corrigido, para as famílias poderem ficar descansadas”, sublinha, criticando o "apontar de dedo a outros" sem "assumir as suas próprias responsabilidades". Já sobre se esperava já ter ouvido uma declaração do primeiro-ministro sobre os problemas registados na correção dos exames, a deputada da IL insiste que o partido quer acima de tudo uma resposta do ministro.







"Muito mais do que uma palavra do senhor primeiro-ministro, que, enfim, está entretido com o futebol - que é muito importante, mas há outras coisas a acontecerem no nosso país e não é só na Educação - eu quero é que o senhor ministro da Educação venha responder com respostas concretas às perguntas que a IL submeteu", atira, numa referência às deslocações de Luís Montenegro ao continente norte-americano para assistir aos jogos da seleção nacional no Mundial de futebol.



Os liberais não se pronunciam para já sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda, referindo que não tiveram ainda "oportunidade" para ler a iniciativa, mas defendem que as "respostas são necessárias agora". "Este momento mediático do Bloco de Esquerda será analisado por nós. Mas agora é que são precisas respostas e agora é que são precisas soluções. Não é para setembro que é o que vai acontecer com esta iniciativa por parte do Bloco de Esquerda", reforça.

O partido questionou o ministro sobre o caso, numa pergunta enviada através do Parlamento. Quer saber, desde logo, se o Governo pondera adiar o calendário de acesso ao Ensino Superior, dias depois de as falhas na avaliação terem obrigado a um adiamento da segunda fase.