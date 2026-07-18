Exames nacionais. PCP avisa que "rigor" do sistema está em causa

O rigor e a fiabilidade deste procedimento estão "em causa", o que deve levar a "uma aumento dos pedidos de reapreciação dos exames".



"Não há confiança relativamente a este procedimento. Os alunos não sabem se a sua avaliação corresponde efetivamente àquilo que foi o exame que realizou", afirma Paula Costa no vídeo.



A deputada do PCP reafirma a importância de garantir que nenhum aluno será prejudicado.



"A única responsabilidade é deste ministro e é do Governo".