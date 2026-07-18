Política
Exames nacionais. PCP avisa que "rigor" do sistema está em causa
O PCP acredita que os atrasos na afixação das pautas é "extremamente preocupante". Num vídeo enviado às redações, a líder do grupo parlamentar comunista, Paula Santos, acusa o Governo de sacudir responsabilidades.
"Não há confiança relativamente a este procedimento. Os alunos não sabem se a sua avaliação corresponde efetivamente àquilo que foi o exame que realizou", afirma Paula Costa no vídeo.
A deputada do PCP reafirma a importância de garantir que nenhum aluno será prejudicado.
"A única responsabilidade é deste ministro e é do Governo".