Exames nacionais. PCP avisa que "rigor" do sistema está em causa

Exames nacionais. PCP avisa que "rigor" do sistema está em causa

O PCP acredita que os atrasos na afixação das pautas é "extremamente preocupante". Num vídeo enviado às redações, a líder do grupo parlamentar comunista, Paula Santos, acusa o Governo de sacudir responsabilidades.

RTP /
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O rigor e a fiabilidade deste procedimento estão "em causa", o que deve levar a "uma aumento dos pedidos de reapreciação dos exames".

"Não há confiança relativamente a este procedimento. Os alunos não sabem se a sua avaliação corresponde efetivamente àquilo que foi o exame que realizou", afirma Paula Costa no vídeo.

A deputada do PCP reafirma a importância de garantir que nenhum aluno será prejudicado.

"A única responsabilidade é deste ministro e é do Governo".
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