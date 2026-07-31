Exames nacionais. PS vai pedir ida do ministro da Educação à Comissão Permanente

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O Partido Socialista, "na Conferência de Líderes que vai decorrer daqui a pouco na Assembleia da República, vai requerer a ida do ministro da Educação à Comissão Permanente que temos a convicção que se realizará nas próximas semanas”, anunciou em conferência de imprensa Marcos Perestrello.



“Este assunto é de grande gravidade e afeta centenas de milhares de famílias”, vincou.





O dirigente socialista disse esperar que "não haja resistência" dos partidos do Governo para travar esta audição do ministro da Educação, Fernando Alexandre.





O deputado afirmou ainda que a “ausência de uma resposta global para o problema merece, do ponto de vista do Partido Socialista, uma justificação muito clara do ministro, porque pode estar em causa a igualdade de oportunidades no acesso” ao Ensino Superior.



“É uma fase decisiva na vida dos nossos jovens e o Governo tem de ter uma explicação para isso e uma resposta para contornar esses problemas”, considerou.





O Partido Socialista defendeu também que “a comissão de inquérito não vai resolver o problema”, representando apenas “o escrutínio a posteriori daquilo que não foi feito, para eventualmente não se repetirem os erros”.



“Aquilo que nos preocupa nesta fase é perceber como é que o Governo vai garantir a igualdade no acesso ao Ensino Superior” e garantir que o concurso “merece a confiança dos portugueses como sempre mereceu nos últimos 30 anos”, explicou.



O partido considera que a falta de confiança é revelada pelo facto de os pedidos de reapreciação das provas terem triplicado em relação ao ano anterior.



“São falhas do sistema de acesso que estão a prejudicar os alunos e isso não pode acontecer”, insistiu Marcos Perestrello.



“É preciso uma proposta global que permita ter uma resposta cabal à qualidade do acesso ao Ensino Superior”, acrescentou.



