Executivo conta com cinco novos ministros

São cinco os novos ministros do novo governo, sendo que são apenas duas as caras novas no executivo.

A Ministra da Coesão Territorial é uma estreante. Ana Abrunhosa vai ficar com a pasta que vai combater a desertificação no país.



Ricardo Serrão Santos é o novo ministro do Mar. Foi eurodeputado entre 2014 e 2019.



Há depois três secretarias de Estado que foram promovidas a ministras.



Alexandra leitão transita da Educação para a Modernização do Estado e da Administração Pública.



Ana Mendes Godinho salta do Turismo para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



Maria do Céu Albuquerque deixa a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional e passa a tutelar a pasta da Agricultura.