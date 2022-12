"Executivo irreformável". Moção de censura da Iniciativa Liberal está no Parlamento

A moção de censura foi anunciada na quinta-feira, quando chegou a vez de a Iniciativa Liberal reagir à notícia da demissão de Pedro Nuno Santos do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação.A IL acusa mesmo António Costa de se mostrar politicamente desorientado e com autoridade diminuída no seio do PS.





, afirma-se no documento de oito páginas.

“Desnorte completo” é o que a Iniciativa Liberal vê, neste momento, em António Costa.

A Iniciativa Liberal reprova o desempenho governativo em múltiplos domínios, desde logo na educação, na saúde e em matérias de soberania.. Em apenas nove meses, o país assistiu a onze demissões e a uma profusão de situações que têm demonstrado uma total incapacidade do Governo de executar o mandato que lhe foi atribuído pelos portugueses”, sublinha a formação de direita., prossegue a Iniciativa Liberal, para acrescentar que o caso da ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, “é apenas o último entre vários, limitando-se a confirmar uma tendência de degradação das instituições”.

O que determina o Regimento



Ao abrigo do Regimento da Assembleia da República,, prevê o Regimento.

Uma vez que a entrega foi formalizada na quinta-feira e que na próxima segunda-feira os funcionários parlamentares têm tolerância de ponto, o debate deverá ter lugar na quarta-feira, dia 4 de janeiro.



O debate é iniciado e culminado pelo primeiro dos signatários da moção; o primeiro-ministro tem o direito de intervir logo após e antes das intervenções dos proponentes.“A moção de censura só se considera aprovada quando tiver obtido os votos da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções.”, estipula o Regimento.

c/ Lusa