Exército e Força Aérea. Ministra anuncia quadro permanente de praças

A ministra da Defesa considera que o Orçamento do Estado para 2022 responde de forma direta ao contexto de guerra na Ucrânia. Helena Carreiras anunciou ainda a promoção na carreira para 5.800 militares e a criação do quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea.