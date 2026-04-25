Fabian Figueiredo: Pós-25 de Abril é "o melhor período da história de Portugal"





"O 25 de Abril não é um museu de boas intenções, é uma oficina viva que exige as mãos de cada geração", vincou.

No entanto, a “tolerância da diferença” não obriga à “ingenuidade perante quem quer destruir o debate de ideias”.“O pluralismo constrói-se na elevação do confronto de ideias, não na sua degradação propositada. A gritaria constante não é coragem política, é apenas a coreografia cobarde do vazio”, assinalou.Fabian Figueiredo argumentou que o ´meio século de liberdade” após o 25 de Abril “foi e é, de forma objetiva, o melhor período da história de Portugal, a época áurea da nossa história coletiva”.Reconhece os problemas da atualidade, mas que estes devem ser resolvidos “em liberdade”.