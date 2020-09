Faleceu Jerónimo Franco, dirigente sindical metalúrgico

Jerónimo Franco substituíra António Santos Júnior na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos quando este foi destituído por ordem do ministro Baltasar Rebelo de Sousa, pai do actual presidente da República e àquela data ministro das Corporações da ditadura. Foi assim que o 25 de abril veio surpreender Jerónimo Franco à frente de um dos sindicatos fundadores da Intersindical e dos maiores do país.





Poucos dias depois, tanto ele como Santos Júnior se encontraram entre os primeiros subscritores da declaração fundadora do MES (Movimento da Esquerda Socialista), juntamente com outras personalidades como Jorge Sampaio, Ferro Rodrigues, Agostinho Roseta ou Augusto Mateus.





Mais tarde, em 1976, veio a envolver-se activamente na campanha eleitoral de Otelo, candidato à Presidência da República, participando também em organizações daí resultantes, nomeadamente, a partir de certa altura, a OUT (Organização Unitária de Trabalhadores). Não voltou, contudo, a ter actividade partidária depois da sua participação no MES. Era um dirigente operário conhecido também como um autodidata de vasta cultura, que mantinha uma intervenção cívica regular e frequente.