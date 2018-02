Fernando Negrão confiante num resultado confortável

O antigo ministro da Justiça foi escolhido por Rui Rio para concorrer à liderança da bancada e substituir Hugo Soares.



O deputado próximo de Passos Coelho foi eleito em julho do ano passado com 85,4 por cento dos votos.



Negrão vai agora a votos com uma lista mais pequena, de sete vice-presidentes, a maioria apoiantes de Rui Rio.



O candidato admite que a lista foi concertada com o novo líder e garante que vai saber tirar todas as consequências do resultado.