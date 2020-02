Ferro retira castração química da discussão em plenário

“Embora reconhecendo, em linha com a prática dos Presidentes que me antecederam neste cargo, que o poder de rejeição de iniciativas é absolutamente excecional – e não deixando de assumir as minhas responsabilidades –, suscitei desde logo dúvidas acerca da conformidade do teor desta iniciativa com a Constituição da República Portuguesa, dúvidas que foram, aliás, confirmadas pelo parecer de entidades consultadas no curso do processo legislativo desta iniciativa, como o do Conselho Superior da Magistratura”, lê-se no despacho de Eduardo Ferro Rodrigues, ao qual a RTP teve acesso.Ferro recorda que,“No pedido que formulei à aludida Comissão – para tal mandatado pela Conferência de Líderes –, solicitei que a mesma, com muita urgência, pudesse esclarecer se considera que asde natureza constitucional identificadas no seu parecer são ultrapassáveis no decorrer do processo legislativo e se conclui que o Projeto de Lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em Plenário”, prossegue o despacho.A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, escreve ainda Ferro, “emitiu uma adenda ao Parecer relativo ao Projeto de Lei n.º 144/XIV/1.ª (CH), concluindo que”.“Do supra exposto, resulta que o Projeto de Lei n.º 144/XIV/1.ª (CH) não reúne os requisitos constitucionais para ser discutido em Plenário, pelo que, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis e com os fundamentos apresentados, decido (sem prejuízo do direito de recurso para o Plenário, que delibera em definitivo, nos termos do Regimento da Assembleia da República), que fica sem efeito o seu agendamento para Plenário”, conclui o presidente do Parlamento.

Recurso prometido

“O projeto já tinha sido admitido e foi o PS que pressionou e escreveu ao presidente da Assembleia, isto está na ata da última conferência de líderes, para não permitir que este projeto chegue ao plenário”, acusou André Ventura, no termo da reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais.“Lamento muito se nunca aconteceu, mas se o dr. Ferro Rodrigues retirar da ordem do dia o projeto da castração química, recorreremos para o plenário e vamos fazer com que os deputados tomem uma posição”, garantia, por último, André Ventura.O projeto do Chega agrava as molduras penais para crimes de abuso sexual de crianças e cria a pena acessória de castração química. Esteve inicialmente previsto para discussão na sexta-feira a par de uma iniciativa dos socialistas que reforça o quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores.